Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla randevu alamamasına rağmen TÜİK binasına giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, içeri alınmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayı enflasyonu aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 21,31 arttı.

Açıklanan rakamlar beklentilerin üzerinde kalırken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru üzerine saat 11.00'de beraberindeki heyet ile TÜİK binasına gitti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kapıdaki görevlilerle konuşarak içeri girmek istediklerini söyledi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KAPIDAN DÖNDÜ

Görevliler ise Engin Özkoç'a 'randevunuz olmadığı için giriş yapamazsınız' yanıtını verdi.

İçeri giremeyen Kemal Kılıçdaroğlu'ysa bina önünde basın açıklamasında bulundu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI: RANDEVU İSTEDİK VERMEDİLER

TÜİK'in Cumhuriyet'in önemli kurumlarından birisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kurum rakamlarının milyonlarca vatandaşı ilgilendirdiğini söyledi.

Randevu talebinde bulunduklarını ve olumsuz bir yanıt aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kurumun verdiği rakamlar üzerine partiler, ekonomik, sosyal çevreler, politikalar oluşturur ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşırlar. Dün randevu istedik. Milletvekili arkadaşlarımın tamamı teknik olarak ekonomide de, sosyal bilimde de çalışan arkadaşlar. Sağlıklı ve tutarlı bilgiler almaya geldik. Randevu verilemeyeceğini söylediler. TÜİK'te yazan metni kendilerine okuduk. TÜİK açısından bilgiye nasıl erişilir. Mevcut kanallar yoluyla bilgiye erişim için müdürlüklere başvurabilirsiniz. Ayrınca Ankara’daki merkez teşkilatına gelebilirsiniz. TÜİK söylüyor bunu gelip her bilgiyi alabilirsiniz. Biz de davete uyarak geldik. Bilgi almak istedik. Bu tablo aslında Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli.

Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'e gitti ViDEO



"BU TABLOYU CUMHURİYET TARİHİNDE HİÇ GÖRMEDİK"

Bizi dinleyen hiçbir vatandaşın, STK'nın unutmaması gereken gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri ve bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefete yapılmıyor. Böyle bir tabloyu cumhuriyet tarihinde görmedik. Türkiye’nin geldiği nokta açısından önemli...

"AÇIKLANAN RAKAMLAR GÜVEN VERMİYOR"

Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bakınız en son açıklanan aylık 3,51, yıllık 21.. Bunlar güven vermiyor. Bütün vatandaşlara açık ve net seslenmek istiyorum. Pazara gittiğinizde, enflasyon bunların iddiası gibi mi? Aynı şekil burası güven vermediği için bir grup akademisyen ve sosyal bilimci de piyasaya bakıyor, bilgi topluyor. Onların verileri burası aylık enflasyon 3.31, onlar 9 diyorlar.

"MİLYONLARIN HAKKINI KORUMAK TEMEL GÖREVİMİZ"

Bir partinin genel başkanı olarak milyonlarca işçinin hakkını korumak, milyonlarca emeklinin, memurun hakkını korumak benim temel görevim. Benim siyaset yapma anlayışım bu. Ben sosyal demokratım. Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa bu memura, işçiye ve emekliye daha az vereceği anlamına geliyor. Bu tabloya sessiz kalırsam ben niye siyaset yapıyorum?"

"ZULMÜ HER KABUL EDİŞ DAHA BÜYÜĞÜNÜ DOĞURUR"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, binaya alınmamasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Randevu vermeyen TÜİK’e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar!" ifadelerine yer verdi.