Kemal Kılıçdaroğlu Türk askeri sandı EOKA'lı teröristlerin fotoğrafına karşı sessiz kaldı Sosyal medya hesabında partisinin 100'üncü yılını kutlamak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu EOKA'lı teröristlerin olduğu videoyu sosyal medya hesabından silmedi. Öte yandan konuya dair bir açıklama da henüz yapılmadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com CHP dün 100'üncü yılını kutladı... 100'üncü yıla özel farklı paylaşım ve etkinlik organize edilirken gündeme skandal olaylar geldi. Partisinin 100'üncü yılını kutlamak isteyen Kılıçdaroğlu, akıllara durgunluk veren bir skandala imza attı. EOKA'lı teröristlerin olduğu videoyla 100'üncü yıl kutlaması 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırı başlatan EOKA'lı teröristlere videoda yer verdi. Yaşanan olaylarda başlangıçta 30 Türk Köyü saldırılara maruz kalırken toplamda ise 103 köye saldıran teröristler onlarca canı katletti. Bahsi geçen fotoğrafta ise çetecilerin bir Türk istihkamını ve Türk bayrağını ele geçirdikten sonra poz verdikleri görüldü. EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı silinmedi Bunun ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Konuya karşı sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerden ise açıklama yapılmadı. Milyonlarca kişiye ulaşarak tepki çeken görüntü 16 saat geçmesine karşılık Kılıçdaroğlu'nun hesabından silinmedi. Öte yandan partililer tarafından ise sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Gözden Kaçmasın Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu Haberin Detayları

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