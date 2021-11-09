Türkiye'ye yatırım gelmemesi için büyükelçilere şikayet mektubu yazan Kemal Kılıçdaroğlu, bu mektubunun arkasında olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesi kapsamında dünyada hiçbir yatırımcının Türkiye'de ihaleye girmemesi için harekete geçti.

Yatırımcıları defalarca tehdit eden, iktidara gelmeleri durumunda ihale paralarını ödemeyeceklerini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bir seviye daha ileriye giderek büyükelçilere mektup yazdı ve yatırımcıların İstanbul'a gelmemesini istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı bu mektup, siyasette tartışmalara neden oldu.

CHP Lideri, gelen eleştirilere CHP grup toplantısında yanıt verdi.

"BİZİ NİYE ŞİKAYET EDİYORSUN DİYORLAR"

Sözlerinin arkasında olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Yabancıların da talana ortak olmasını istemiyoruz. Sadece bizim iş insanlarımıza değil, Büyükelçiliklere de yazı yazdım. 'Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi ya da müteahhit girer, İstanbul'u talan ederse o da ağır bedeller ödeyecektir' dedim. Diyorlar ki; bizi niye yabancılara şikayet ediyorsun? Anlamıyorlar. Ülkenin menfaatini korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu? Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi büyükelçilere şikayetini yineledi ViDEO