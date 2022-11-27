Kemal Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Has Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi, CHP’nin gençlere yönelik parti politikalarını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi’nde Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü öğrencileri ile buluştu.

Kılıçdaroğlu dün ayrıca Bilkent Üniversitesi’ne giderek yine öğrencilerle bir araya geldi.

Sorun ve talepleri dinledi

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerini Genel Merkez’de ağırlayan Kılıçdaroğlu, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi, CHP’nin çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu’na çiçek hediye edildi

Bilkent Üniversitesi öğrencileri ile sohbetinin ardından Kılıçdaroğlu’na çiçek hediye edildi.

AA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.