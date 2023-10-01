Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girdiğinde oturmaya devam etti

TBMM, yeni yasama yılına bugün düzenlenen törenle başladı.
Açılış öncesi siyasiler Meclis'e geldi.
Parti liderleri Meclis'teki yerini aldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel kurulu locadan takip etti.
İlk gelen Devlet Bahçeli oldu
İyi Parti Meral Akşener'in ise katılmadığı görüldü.
Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ise, eski başbakan olması nedeniyle Meclis başkanlarının da bulunduğu locada oturdu.
Kurula ilk gelen genel başkan ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.
HDP’nin eski eş genel başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan, parti grubunun arka sıralarında yer aldı.
CHP ve HDP ayağa kalkmadı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı.
Bu sırada AK Parti, MHP ve İyi Partililer saygı gereği ayağa kalkarken CHP ve HDP ayağa kalkmadı.
Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu oturmaya devam etti
Ardından bir diğer dikkat çeken detay ise Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu oldu.
İki lider de ayağa kalkmamayı tercih etti.