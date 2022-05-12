Kemal Kılıçdaroğlu'dan tüm milletvekillerine çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezaların onanması üzerine tüm milletvekillerini İstanbul il binasına çağırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaların sonuçları belli oldu.

3 ayrı suçtan toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı.

Canan Kaftancıoğlu, şu suçlardan cezal aldı:

Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay,

kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün,

Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılama 1 yıl 8 ay

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'da toplanın talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun cezalarının onanması üzerine harekete geçti.

Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerine Twitter üzerinden bir çağrı yaparak hepsini İstanbul'daki il başkanlığı binasına çağırdı.

CHP Lideri paylaşımında, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." ifadelerine yer verdi.

Gençlik kollarından çağrı

Bir çağrı da CHP Gençlik Kolları'ndan geldi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da bulunan tüm gençlik örgütümüzü saat 18.00'de il başkanlığımıza çağırıyoruz. Faşizme teslim edecek tek bir yoldaşımız bile yok!" ifadeleri yer buldu.

Kararı yolda öğrendi

Kaftancıoğlu haberi Ankara'da katıldığı Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'ın cenazesinden İstanbul'a dönerken aldı.

Kaftancıoğlu ilk açıklamasını Twitter'dan paylaştığı video ile yaptı.

Kaftancıoğlu paylaşımında, "Burada mesele Canan Kaftancıoğlu’na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet.

Canan Kaftancıoğlu'ndan hapis kararı sonrası açıklama VİDEO







"Çalışmaya devam edeceğim"

Bundan dolayı merak edeni, arayan soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki; biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Şimdi İstanbul’a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek götüreceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak." ifadelerine yer verdi.