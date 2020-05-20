Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık makam aracı

Makam araçlarına son verilmeli diye Kemal Kılıçdaroğlu'na, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan yeni makam aracı alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4000 motor olan Audi A8 marka zırhlı makam aracı alındı.

CHP Genel Merkezi'ne getirilen aracın fiyatı ise yaklaşık 2 milyon lira.

Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek, ekonomik buhrandan çıkışla ilgili 16 maddelik paket açıklamıştı.

"MAKAM ARACI SALTANATI BİTMELİ"

Kılıçdaroğlu'nun israf vurgusu yaptığı açıklamasının başlangıcı ise şöyleydi;

"Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Kamuda israfın ve savurganlığın faturasını milletin ödediği bir gerçektir. Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır.

Örneğin kamu-özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası'na dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir."