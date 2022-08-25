Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen adam: Kardeşi benim kadar benzemiyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen adam: Kardeşi benim kadar benzemiyor

Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle görenleri şaşırtan Ali Mahir Piroğlu, "Kardeşi benim kadar benzemiyor. Ben de benzetiyorum. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum" dedi.

Amasya’da yaşayan Ali Mahir Piroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Ankara’ya her gittiğinde gören bazı belediye çalışanlarının ve vatandaşların Kılıçdaroğlu sandığı Piroğlu, bu durumdan memnun olduğunu söylüyor.

Türk Polis Teşkilatı'nda 30 yıl aktif görev yapan emekli başkomiser Piroğlu, gününün büyük bölümünü oğluna ait oto galeride geçiriyor.

Saz çalmaktan keyif alıyor

Ali Mahir Piroğlu, çay içmeyi çok sevdiği gibi zaman zaman eline aldığı sazını da çalmaktan keyif alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen adam: Kardeşi benim kadar benzemiyor

"Kardeşi benim kadar benzemiyor"

Kemal Kılıçdaroğlu’na benzetilmeye alıştığını belirten 72 yaşındaki Piroğlu, "Kardeşi benim kadar benzemiyor. Ben de benzetiyorum. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum. Benzemekten gurur duyuyorum." dedi.





"Miting için Kılıçdaroğlu’nun posterlerini asmışlar, torunum ben sanmış"



Ankara’da sebze haline gittiğinde, girişte kendisini gören güvenlik görevlisinin Kılıçdaroğlu sanıp paniklediğini ve günlük hayatta çok sayıda kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlatan evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Piroğlu, "'Ben Kemal Kılıçdaroğlu değilim' diyorum. Yine de fotoğraf çektirmek istiyorlar. Çorum’da miting için Kılıçdaroğlu’nun posterlerini asmışlar. Torunum ben sanmış. ‘Dedemin resimlerini niye astılar?’ diye sormuş." şeklinde konuştu.

İyi Parti'de il başkan yardımcılığı yapıyor

Aynı zamanda İyi Parti Amasya İl Başkan Yardımcısı olan Piroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının ekim ayında belirlemesini beklediği 6’lı masanın kararına saygı duyacaklarına değindi.

Her gördüğünde Kemal Kılıçdaroğlu’nu hatırlıyor

İHA'nın haberine göre; 22 yıllık komşusu Murat Özdemir de Piroğlu’nu her gördüğünde Kemal Kılıçdaroğlu’nu hatırlattığını söyledi.