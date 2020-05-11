Kemal Kılıçdaroğlu'na erken seçim sorusu

CHP Lideri, yarın sabah erken seçim olacakmış gibi çalıştıklarını söyledi.

Türkiye, koronavirüsle amansız bir mücadele sürdürürken siyasette erken seçim tartışması var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"ELEŞTİRİP ÇÖZÜMÜ SÖYLÜYORUZ"

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan CHP Lideri, yarın sabah erken seçim olacakmış gibi çalıştıklarını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan erken seçim yapar mı? Buna Erdoğan karar verecek. Biz yarın sabah erken seçim olacakmış gibi zaten çalışıyoruz. Bir de şu çok önemli; CHP eskiden hep eleştirirdi. Şimdi eleştiriyoruz, çözümü de söylüyoruz. Böylece vatandaş düşünmeye başlıyor. Bu bizim için çok değerli." şeklinde konuştu.