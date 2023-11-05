Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel ile birlikte hareket eden isimler Aylardır süren kurultay maratonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi adına çalışmalar sürdüren CHP'li isimler, Özgür Özel'e tam destek verdi.

ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.

Dün, gerçekleştirilen kurultayın ilk gününde, partinin kaderi belli oldu.

CHP'nin yeni genel başkanlık görevine delegelerin seçimiyle Özgür Özel getirildi.

Aylardır heyecanla beklenen kurultay için, arka planda hummalı hazırlıklar yapıldı.

İmamoğlu, İBB'nin imkanlarını seferber etti

Öyle ki bu süreçte Kılıçdaroğlu'na karşı büyük bir mücadele koyan isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Parti içinde değişim fitilini ateşleyen ilk isim olan İmamoğlu, Özgür Özel'in en büyük destekçilerinden biri.

Bu kapsamda delegeleri ikna etmek adına İBB'nin tüm imkanlarını seferber eden İmamoğlu'nun imza karşılığı iPhone 15 hediye ettiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'na karşı olan isimler

Süreç boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek isteyen çok sayıda CHP'li isim de Özgür Özel ile birlikte hareket etti.

İşte o isimler ve vekillik dönemleri...

Veli Ağbaba: 5. dönemi

Selin Sayek Böke: 3 dönem

Ali Mahir Başarır: 2. dönemi

Erdoğan Toprak: 7. dönemi

Gamze Taşçıer: 2 . dönemi

Bülent Tezcan: 5. dönemi

Engin Altay: 7. dönemi

Tekin Bingöl: 5. dönemi

Yaşar Tüzün: 6. dönemi

Sezgin Tanrıkulu: 5. dönemi

Murat Emir: 4. dönemi

Özel'den Kılıçdaroğlu'na fark

Seçimde, Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamayınca gözler ikinci tura çevrildi.

Bu turda ise Özel 812 oy, Kılıçdaroğlu da 536 oy aldı ve CHP'de yeni bir dönem başlamış oldu.