CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde, ikinci tur sonuçlarına göre Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı girdiği yarışı kazandı.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi, heyecanla beklenen tarihi kurultayını gerçekleştirdi..

CHP'de 'değişim' çağrıları gölgesinde yapılan kurultayda bu kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, karşısında bir adayla seçime girdi.

Heyecanın ve gerginliğin yüksek olduğu kurultayda oylama işlemi tamamlandı ve sonuç açıklandı.

İkinci tura kaldı

Buna göre Kılıçdaroğlu 664, Özel 682 oy aldı. Bu sonuçla birlikte Özgür Özel genel başkanlığı 2 oyla kaçırdı ve seçim ikinci tura ertelendi.

İkinci tur için oylaması 02.30'da sona erdi. Oy sayımının ardından Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonuçları açıkladı.

Özgür Özel kazandı

Buna göre, Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeni Genel Başkan seçildi.

İkinci tur sonuçlarına göre Özgür Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

"Hayatımın en büyük gururunu ve onurunu yaşıyorum"

Sonuçların açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, teşekkür etti:

Hayatımın en büyük gururunu ve onurunu yaşıyorum. Bunu CHP'nin 100.yılında, ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliğiyle ve hepinizin yürekten desteklediği şekilde şahsına verilen bu onurlu görevi layığıyla yerine getirdiğiniz için tüm CHP adına size teşekkür ediyorum.



Bugün ilk tur sonuçlandıktan sonra o daha pek az deneyimlenen 2 oy farkla ikinci tura kalan seçimin ardından "Ben oraya geleyim Özgür Başkanı'n elini kaldırayım" diyerek bizi duygulandıran bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşünü hep beraber destekleyeceğimiz sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum.

Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi

Özgür Özel'in CHP'nin yeni genel başkanı olmasıyla birlikte akıllara Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği seçimlerde yaşadığı hüsranlar geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti karşısında girdiği seçimlerden yenilgiyle ayrıldı. Bu seçimler ise şu şekilde;

-29 Mart 2009 yerel seçimler



-12 Eylül 2010 Anayasa referandumu



-12 Haziran 2011 genel seçimler



-30 Mart 2014 yerel seçimler



-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri



-7 Haziran 2015 genel seçimler



-1 Kasım 2015 erken genel seçim



-16 Nisan 2017 Anayasa referandumu



-24 Haziran 2018 genel seçim

İlk ciddi yarışı 2009 yerel seçimleriydi

Kılıçdaroğlu, ilk ciddi yarışı 2009 yerel seçimlerine CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak verdi.

Seçimleri AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş, yüzde 44,7 oy oranıyla kazandı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 36,80 oy alabildi.

2010 referandumu

Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs 2010 yılında Deniz Baykal'dan boşalan CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu.

4 ay sonra genel başkan olarak ilk kez milletin karşısına çıktı. 12 Eylül 2010 tarihinde 26 maddeden oluşan anayasa referandumu millete soruldu.

Kılıçdaroğlu "hayır" kampanyası yürüttü. Referandum sonucunda yüzde 57,88 "evet", yüzde 42,12 "hayır" çıktı.

2 genel seçimden de mağlubiyetle ayrıldı

Referandumun ardından sırada milletvekilliği seçimi vardı. Kılıçdaroğlu,12 Haziran 2011 genel seçimlerinden de mağlubiyetle ayrıldı. AK Parti'nin rekor bir oyla, yüzde 49,83 ile çıktığı seçimden Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP yüzde 26,34'te kaldı.

30 Mart 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde de sonuç değişmedi. AK Parti'nin yüzde 42,87 oranındaki oyuna karşı, CHP 23,08 oy alabildi.

İlk kez cumhurbaşkanı halkın oyuyla seçildi, onu da kaybetti

Yerel seçimlerden yaklaşık 5 ay sonra Türkiye'de bir ilk yaşandı. 10 Ağustos 2014 tarihinde sandıklar bu kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için kuruldu.

Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP Erdoğan karşısına Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çıkardı.

Erdoğan, yüzde 51,79 oy oranı ile ilk turda seçimi kazandı. Kılıçdaroğlu'nun adayı İhsanoğlu ise yüzde 38,44 oy aldı.

2015 yılında biri Haziran, diğeri ise Kasım aylarında olmak üzere iki genel seçim yapıldı. Kılıçdaroğlu her iki seçimde de AK Parti'nin gerisinde kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

16 Nisan 2017 yılında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için anayasa referandumu gerçekleştirdi.

Erdoğan ve MHP'nin desteklediği sistem değişikliğine Kılıçdaroğlu karşı çıktı.

Tarihi referandumdan, yüzde 51,41 evet oyu çıktı. Seçimde "hayır" diyenlerin oranı yüzde 48,59'da kaldı.

Kılıçdaroğlu, tarih 24 Haziran 2018'i gösterdiğinde bir yenilgi daha aldı. AK Parti ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı sandıktan zaferle çıktı.

CHP ise yüzde 25,32 oy orani ile Meclis'te 134 sandalye elde etti.

14 ve 28 Mayıs'ta da kaybetti

14 Mayıs 2023'te Türkiye, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti.

Cumhur ittifakı adayı Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini aldı. Millet İttifakının adayı olarak seçime giren Kılıçdaroğlu yüzde 44,8 oy alabildi.

Milletvekili Genel seçimlerinde de Cumhur İttifakı, yüzde 49,5 ile çoğunluğu elde etti. Millet İttifakı yüzde 35 oy oranına sahip oldu.

İlk turda yeterli oyu alamayan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimde yarıştı.

Kılıçdaroğlu, seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre, Erdoğan'ın yaklaşık 5 puan gerisinde tamamladı.