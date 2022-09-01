Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lara yönelik ifadeleri soruldu. Kılıçdaroğlu ise, "Siz onları bırakın arkadaşlar, burada güzel yatırımlar yapılıyor." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü bir ülke olmasını sağlayan yatırımlar meyvesini verdi.

Bayraktar İHA ve SİHA'lar gökyüzünün egemen gücü oldu.

Öyle ki pek çok ülkenin almak için sıraya girdiği İHA ve SİHA'lar, Türkiye'yi savunma sanayisinde en üst lige çıkardı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı hamlelerinde çok önemli bir rol üstlenen insansız hava araçları, muhalefetten bazı isimler tarafından eleştiriliyordu.

Tanrıkulu'nın SİHA rahatsızlığı

Bunların başında da HDP'ye yakınlığıyla bilinen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geliyor.

Tanrıkulu daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tanrıkulu, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." diyerek SİHA'ların terör örgütüne karşı kullanılmaması gerektiğini belirtmişti.

Hal böyleyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA hakkındaki sözleri soruldu

Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamasını geçiştirdi: Siz onları bırakın arkadaşlar

Bir gazeteci Kılıçdaroğlu'na, "Partinizin İHA ve SİHA’lar hakkındaki düşüncesi nedir? Sezgin Tanrıkulu’nun bir açıklaması vardı." diye sordu.

Tanrıkulu'nun açıklamasıyla ilgili geçiştirici bir cevap veren Kılıçdaroğlu, "Siz onları bırakın arkadaşlar. Burada önemli olan şu, Türkiye teknoloji alanında özellikle savunma sanayisi alanında güzel yatırımlar yapıyor." dedi.

"Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım. Bu kadar basit bir şey. Yani bu yatırımlara kalkıp da A partisi B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Sonuçta yapan bizim insanlarımız. Burada çalışanlar üniversitede okuyan öğrenciler, Bunlar da bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir. Sizin haberiniz yokken daha İkitelli’deyken ben gidip bunları ziyaret ettim. Sizin haberiniz bile yoktu. Gazeteci olarak haberiniz yoktu."

Teklifimizden rahatsız olmuştu

Öte yandan Sezgin Tanrıkulu, yıllar önce kendisine yaptığımız "TEKNOFEST çok güzel gelsenize" teklifimizden rahatsız olmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, "Farkımız bu; sizi savaş ürünleri, bizi de sanat ürünleri mutlu eder." sözleriyle cevap vermişti.

Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu