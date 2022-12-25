Kemal Kılıçdaroğlu'na Süleyman Demirel’in şapkası hediye edildi

Kayseri ziyaretinde "21. Yüzyılda Milliyetçilik" başlıklı toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine hediye edilen Süleyman Demirel'in şapkasını taktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi etkinlikler için dün Kayseri'ye gitti.

Burada kadınlarla, ülkücü kanaat önderleriyle, gençlerle ve muhafazakar kanaat önderleriyle bir araya geldi.

"21. Yüzyılda Milliyetçilik" başlıklı toplantıya katılan Kılıçdaroğlu, burada açıklamalarda bulundu.

Süleyman Demirel'in şapkası hediye edildi

Daha sonra gençlerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu'na bir grup tarafından hediye getirildi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile adeta simgeleşen meşhur fötr şapka CHP liderine hediye edildi.

Kılıçdaroğlu da başına taktığı fötr ile poz verdi.