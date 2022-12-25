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    Kemal Kılıçdaroğlu'na Süleyman Demirel’in şapkası hediye edildi

    Kayseri ziyaretinde "21. Yüzyılda Milliyetçilik" başlıklı toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine hediye edilen Süleyman Demirel'in şapkasını taktı.
    • 25.12.2022 - 16:53
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na Süleyman Demirel’in şapkası hediye edildi

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi etkinlikler için dün Kayseri'ye gitti.

    Burada kadınlarla, ülkücü kanaat önderleriyle, gençlerle ve muhafazakar kanaat önderleriyle bir araya geldi.

    "21. Yüzyılda Milliyetçilik" başlıklı toplantıya katılan Kılıçdaroğlu, burada açıklamalarda bulundu.

    Süleyman Demirel'in şapkası hediye edildi

    Daha sonra gençlerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu'na bir grup tarafından hediye getirildi.

    9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile adeta simgeleşen meşhur fötr şapka CHP liderine hediye edildi.

    Kılıçdaroğlu da başına taktığı fötr ile poz verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu na Süleyman Demirel’in şapkası hediye edildi #1

    Kemal Kılıçdaroğlu na Süleyman Demirel’in şapkası hediye edildi #2


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