Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı 15 Temmuz'un darbe girişimi olduğunu kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez 20 Temmuz'a dikkat çekerek "20 Temmuz darbesiyle demokrasi bitmiştir. Meclis feshedilmiştir. Tek adam rejiminin fiilen uygulamaya girdiği gündür" dedi.

Haber Merkezi

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi 8'inci yıl dönümünde...

Bir yandan şehitler anılırken bir yandan da demokrasi direnişinin ve millet iradesinin korunması kutlanıyor.

Aradan 8 yıl geçmesine rağmen muhalefetin darbe girişimine yönelik tutumunda ise bir değişiklik olmadı.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"Tek adam rejiminin fiilen uygulamaya girdiği gündür"

"BOP Eş Başkanının "Allahın lütfu" olarak gördüğü 15 Temmuz darbe girişimi, darbe girişimidir ama 20 Temmuz; görevli eş başkanın, sivil darbesidir.." diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

20 Temmuz darbesiyle demokrasi bitmiştir. Meclis feshedilmiştir.



Tek adam rejiminin fiilen uygulamaya girdiği gündür.



Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı;



• Demokrasi rafa kalkardı!



• Meclisin yetkileri gasp edilirdi!



• On binlerce insan hapishanelere atılırdı!



• Binlerce insan işinden olurdu!



• Ölümler ve yaralanmalar olurdu!



• Hukuk sistemi çöker, adalet biterdi!



• Ekonomi dibe vurur, dolar 30 lira olurdu!



• Ülke tek adam rejimine mahkum olurdu!

"Sizce darbe girişimi gerçekten engellendi mi?"

Sizce, darbe girişimi gerçekten engellendi mi?



Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır!



Siz, aynı maklubeye kaşık sallayan abi kardeşsiniz!



Abi-Kardeş ilişkiniz, oğluna; "Parayı tamamen sıfırlamanızda fayda var" dediğin gün bozuldu.



Vatansever duygularla 15 Temmuz'da Şehit olmuş vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, Gazilerimize şifalar diliyorum.



Ayrıca Şehit ve Gazilerimiz için toplanan paraların takipçisi olmaya da devam edeceğiz…

Darbeyi televizyondan izlemişti

Öte yandan 15 Temmuz gecesinde millet ve iktidar, canı pahasına darbeye karşı koyarken muhaliflerin adeta alkış tutan tavırları ve şüpheli durumlar hala milletin vicdanını yaralıyor.

Özellikle Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin o dönemki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi darbecilerin tankları arasından kaçarak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmesi en tartışmalı konulardan biri.

Atatürk Havalimanı'na inan uçağından inen Kılıçdaroğlu, darbenin en kritik saatlerinde havalimanının VİP salonunda beklemesi, uzun telefon trafiğinden sonra tankların arasından kontrollü bir şekilde geçerek Bakırköy'e geçmesi büyük tepki çekmişti.

Yazar - Dilay Kaynak