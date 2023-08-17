Kemal Kılıçdaroğlu 17 Ağustos mesajında da deprem vergilerini sordu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminin 24. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, bir kez daha deprem vergilerini hatırlatarak, "Toplanan bağışlar nerede?" dedi.

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17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremin acısı ilk günkü gibi taze.

Saat 03.02'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren ve Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden olan Marmara depremi, 16 milyona yakın kişiyi etkilerken 17 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bugün ise birçok siyasi isim sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayınladı.

Deprem vergisini hatırlattı

Bu isimlerden biri de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Öte yandan gündeminde yine deprem hazırlıkları için toplanan vergiler vardı.

"Toplanan bağışlar nerede"

Sık sık vergileri hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, o günlerden itibaren toplanan vergilerin ne olduğunu sordu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: