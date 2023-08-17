Kemal Kılıçdaroğlu 17 Ağustos mesajında da deprem vergilerini sordu

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti.
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremin acısı ilk günkü gibi taze.
Saat 03.02'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren ve Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden olan Marmara depremi, 16 milyona yakın kişiyi etkilerken 17 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Bugün ise birçok siyasi isim sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayınladı.
Deprem vergisini hatırlattı
Bu isimlerden biri de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Öte yandan gündeminde yine deprem hazırlıkları için toplanan vergiler vardı.
"Toplanan bağışlar nerede"
Sık sık vergileri hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, o günlerden itibaren toplanan vergilerin ne olduğunu sordu.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen onca yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunun en vahim sonucunu maalesef 6 Şubat’ta büyük bir acı içinde yaşadık.
17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum.
Saray devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için "deprem vergisi" olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?