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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 sonrası hesaplaşma tehdidi

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 sonrası hesaplaşma tehdidi

    Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı hedef alarak "Onlarla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" dedi. Bu sözler, salonda uzun süre alkışlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 15:03
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde, AK Parti iktidarı vardı.

    İktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını sıralayan Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirirken sert ifadeler kullandı.

    Daha önce yaptığı helalleşme açıklamasını bir kenara bırakan CHP Lideri, iktidara gelmeleri durumunda neler yapacaklarının da sinyallerini verdi.

    "Helalleşecek miyiz, hayır"

    Kemal Kılıçdaroğlu, "Ha bunlarla helalleşecek miyiz, hayır. Bunlarla hesaplaşacağız." ifadesini kullandı.

    CHP Lideri'nin bu tehditvari açıklaması, partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2023 sonrası hesaplaşma tehdidi ViDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan 2023 sonrası hesaplaşma tehdidi #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan 2023 sonrası hesaplaşma tehdidi #2

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan 2023 sonrası hesaplaşma tehdidi #3


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