Kemal Kılıçdaroğlu'nun airpods kulaklık ve tespihle pozu

Twitter hesabından bir videosunu paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda elinden düşürmediği tespihiyle birlikte airpods kulaklıkla poz verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek seçimler adına oy toplamak için çalışmalarına devam ediyor.

CHP Lideri, bu çalışmalar çerçevesinde hem muhafazakar kitleden hem de Z kuşağı denilen genç kitleden aynı anda partisine oy kazandırmak için imaj ve söylemlerinde de değişikliğe gitti.

Özellikle son günlerde muhafazakar tabana seslenen Kılıçdaroğlu, "Önce Allah'a, sonra CHP'ye güveneceksiniz. Allah'ın izniyle iktidar olacağız." gibi ifadeleri kendi kelime hazinesine kazandırdı

HEM TESPİH HEM DE AIRPODS KULAKLIKLA KAMERALARIN KARŞISINA

Kemal Kılıçdaroğlu, bu söylemleriyle birlikte imajında da değişikliğe gitti.

Son olarak sosyal medya hesabından gençlere seslenen CHP Lideri'nin, bir yandan tespihle diğer yandan da kulağındaki airpods kullaklığıyla verdiği görüntü dikkatlerden kaçmadı.