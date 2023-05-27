Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili seçmene: Günaha girmeyin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna saatler kala çalışmalarını sürdüren muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili seçmenleri hedef alarak, "Samimimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez, girmemelidir zaten." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de tarihi seçim için son gün...

İlk tur heyecanının ardından, ikinci turda milyonlar bir kez daha rekor bir katılımla sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı adayları da son seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Öyle ki meydanlarda halk buluşmalarının yanı sıra sosyal medya ve televizyon ekranlarında da demeçler veriliyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu kapsamda seçime saatler kala FOX TV ekranlarına konuk oldu.

Burada seçime ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, konuşmaları sırasında AK Partili seçmeni hedef aldı.

"Samimimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez"

Vatandaşları günahkar olmakla suçlayan muhalefet lideri şu ifadeleri kullandı: