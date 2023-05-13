Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin mitinginde konser veren Demet Akalın'a gönderme CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin İzmir mitinginde sahne alan Demet Akalın'ın konserini paylaşıp hedef gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında ise "Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz anlayın artık" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de seçime sayılı saatler kaldı...



Partiler seçim çalışmalarında sona gelirken son mitinglerini de gerçekleştirdi.

Bu seçimdeki mitingler ise verilen konserlerle renklendi. O konserlerden biri de geçtiğimiz akşam İzmir'de gerçekleşti



AK Parti'nin İzmir mitinginde şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. Akalın'ın AK Parti mitinginde sahne alması ise muhalefette tepkilere neden oldu.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Akalın'a tepki gösterenler arasında yer aldı.



Akalın'ı toplum önünde hedef haline getiren Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konseri paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"Anlayın artık..."

Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti’dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!

"Kılıçdaroğlu'na destek veren ünlüler..."

Akalın'a siyasi göndermede bulunan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası, akıllara 14 Mayıs günü CHP Lideri'ne sandıkta destek vereceğini duyuran ünlülüleri getirdi.



Cem Yılmaz, Teoman, Demet Akbağ, Fazıl Say, Gülşen, Tarkan, Hayko Cepkin ve birçok ünlü isim, CHP Lideri'nin mitinglerinde sembol haline gelen kalp emojisiyle ilk turda bitirelim desteği verdi.

"Yalakadan sanatçı olmaz"

Verilen bu destek ise akıllara CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda , sanatçıların siyasi duruşları olmaması gerektiğini belirten, "Yalakadan sanatçı olmaz." sözlerini getirdi.



Muhalefet kanadının Kılıçdaroğlu'na verilen bu desteği görmeyip AK Parti'nin konserlerinde sahneye çıkan ünlüleri linç etmesi ise tartışmalara neden oldu.