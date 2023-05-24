Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Başarısızlığınıza rağmen neden istifa etmediniz" sorusuna yanıt Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçimlerde milletvekili sayısını artırdığını belirterek "Siyaset 5 yılda bir yapılıyor ne yapalım" dedi.

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Türkiye pazar günü Cumhurbaşkanını seçecek.

İlk turda sandıklardan çıkan sonuçlar, milyonları bir kez daha sandığa götürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.

Bu durum muhalefette dengeleri bozarak moral bozukluğuna neden oldu.

İkinci tur öncesi ittifaklara yeni destekler gelmeye devam ederken, liderler de katıldıkları programlarda çalışmalarını sürdürüyor..

Bu kapsamda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un Babala TV isimli Youtube kanalının Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.

Programda rahatlıkla soruların sorulmasını ve eleştiriye açık olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu'na beklenmedik bir soru geldi.

"Erdoğan'a diktatör dediniz, kazandığınız bir seçim yok neden istifa etmediniz"

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Erdoğan’a diktatör yakıştırması yaptınız, 13 yıldır Genel Başkansınız. Bu süre zarfında girip de kazandığınız seçim yok. Bu başarısızlığa rağmen neden istifa etmediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Siyaset 5 yılda bir yapılıyor ne yapalım"