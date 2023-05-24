Türkiye pazar günü Cumhurbaşkanını seçecek.
İlk turda sandıklardan çıkan sonuçlar, milyonları bir kez daha sandığa götürüyor.
Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark attı.
Bu durum muhalefette dengeleri bozarak moral bozukluğuna neden oldu.
İkinci tur öncesi ittifaklara yeni destekler gelmeye devam ederken, liderler de katıldıkları programlarda çalışmalarını sürdürüyor..
Bu kapsamda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un Babala TV isimli Youtube kanalının Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.
Programda rahatlıkla soruların sorulmasını ve eleştiriye açık olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu'na beklenmedik bir soru geldi.
"Erdoğan'a diktatör dediniz, kazandığınız bir seçim yok neden istifa etmediniz"
Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Erdoğan’a diktatör yakıştırması yaptınız, 13 yıldır Genel Başkansınız. Bu süre zarfında girip de kazandığınız seçim yok. Bu başarısızlığa rağmen neden istifa etmediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Siyaset 5 yılda bir yapılıyor ne yapalım"
Doğrudur Erdoğan'ın tek adam yönündeki eleştirilerimi yaptım. Daha önce de eleştiriler yaptım. Pek çok eleştirim de sertti. Bu eleştirilerimin bugünde arkasındayım. Rahatlıkla ifade edebilirim.
Bir devlet bir kişinin iki dudağı arasına teslim edilemez. Devlette yasama yürütme yargı organları vardır ve devletin her alanı denetlenir. Mesela Saray'ın yaptığı harcamaları bilmiyoruz. Buradan devletin çıkması lazım, saydam olması lazım.
Yüzde yüz iktidar olmadınız derseniz ben bunu kabul ederim, iktidar olamadınız eyvallah. Ama her seçimde biz milletvekili sayımızı artırdık, son seçimde Ankara'yı, İstanbul'u, Mersin'i büyükşehirleri kazandık.
Siyaset 5 yılda bir yapılıyor ne yapalım.