Kemal Kılıçdaroğlu'ndan denge siyaseti: Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri parti yönetimine alacak Seçimler sonrası partiler kurultay hazırlıklarına başlarken, CHP lideri Kılıçdaroğlu öncelikli olarak parti yönetiminde revizyona gidecek. CHP'de başkanlık için adı geçen Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin CHP yönetimine girmesi bekleniyor.

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Türkiye'de aylardır süren seçim süreci tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.18 oy oranıyla zafer kazanırken, Ankara'da hareketli günler başladı.

Bir yandan yeni kurulacak Kabine merak edilirken diğer yandan gözler kurultay hazırlığındaki muhalefet partilerinde.

Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor

Kaybedilen seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevine devam edeceği mesajını verdi.

Bu kararın ardından herkesin merak ettiği detay ise Ekrem İmamoğlu’nun Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışa girip girmeyeceği oldu.

Parti meclisini toplayacak

Parti içi muhalefetten 'değişim' talebi yükselirken Kılıçdaroğlu önce parti merkez yürütme kurulunu, ardından da parti meclisini toplayacak.

A takımını yenileyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından ilk değerlendirmeyi yaparak partideki A takımını yenileme kararı aldığı öğrenildi.

Kurmaylarının çoğunu değiştireceği belirtilen Kılıçdaroğlu, milletvekili seçilen bazı parti meclisi üyelerinin merkez yürütme kuruluna çekmeyi düşünüyor.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun önünü kesme girişimleri

Kemal Kılıçdaroğlu seçimler öncesi ve seçim sonrası parti içerisinden yükselen Ekrem İmamoğlu dalgasına karşı da önlem almayı planlıyor.

İmamoğlu’na yakın isimler alınacak

Kurultay'da Ekrem İmamoğlu ile rakip olmak istemeyen Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na yakın bazı isimleri merkez yürütme kuruluna alabileceği dile getiriliyor.

Parti içi muhalefet dengesini de göz önünde bulunduracağına kesin gözüyle bakılan Kılıçdaroğlu'nun daha önce parti meclisi üyesi olsa da milletvekili olmayan bazı isimleri de merkez yürütme kurulunda görevlendirilmesi bekleniyor.