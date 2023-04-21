Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet yanıtı: Kapatmaya kimsenin gücü yetmez

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5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Sultanahmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeniden açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını da burada kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden muhalefete sert tepki gösterdi.

Muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet ne diyor? İktidara gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklar, yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış .Kardeşlerim, yuhalamak yetmez. 14 Mayıs'a kadar durmaksızın çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütü ile el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı.