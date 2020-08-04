Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem Dönmez'e destek telefonu

En Son Haber

CHP Lideri, polislerle tartışan Hatay Baro Başkanı Dönmez'i arayarak süreç hakkında bilgi aldı.

Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, geçtiğimiz günlerde kimlik sorgusu yapan polislerle tartıştıktan sonra gözaltına alınmıştı. Ekrem Dönmez'in polis ekiplerine karşı sergilediği tavırlar, görüntüleri izleyenleri rahatsız etmişti.

GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti.

Polislerle tartışan Ekrem Dönmez'i arayan CHP Lideri, geçmiş olsun dileğini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, polisler hakkında suç duyurusunda bulunan Ekrem Dönmez'den süreçle ilgili bilgi aldı ve yanında olduğunu gösterdi.

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltı anları VİDEO