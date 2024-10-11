Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT sözleri: Söke söke çıkarttık

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'deki resepsiyonda CHP lideri Özgür Özel'e yönelik sözleri üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine değindi.

Siyasetçilerin bir şey söylüyorsa arkasında durması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, EYT'nin 'söke söke' çıkartıldığını belirtti.

"EYT'Yİ SÖKE SÖKE ÇIKARTTIK"

EYT düzenlemesi ve emekli maaşlarıyla ilgili değişiklikler yapılırken 'normalleşmediklerini' de sözlerine Kılıçdaroğlu, "EYT’yi çıkarmadık mı? Emekli iki maaşı çıkarttık mı? Gidip normalleştik mi? Hayır tam tersine, söke söke yaptırdık." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Siyasetçinin söylediklerini halk inanmıyor. Bir şey söylüyorsanız arkasında duracaksınız. Yaptıracaksınız. Biz öyle yaptırmadık mı? EYT’yi çıkarmadık mı? Emekli iki maaşı çıkarttık mı? Gidip normalleştik mi? Hayır tam tersine, söke söke yaptırdık. Erdoğan’ın bu çizgiye çekmek için mücadele edeceksiniz. Eğer bunu yapmazsanız en büyük zararı ülke görür.

"MUHALEFETİN POPÜLİST İTEKLEMESİYLE EYT HAYATA GEÇİRİLDİ"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz temmuz ayında Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında EYT ile ilgili konuşmuştu.

Şimşek, EYT'nin bütçe açığına yaptığı etkiyi şu sözlerle açıklamıştı:

Depremin ve EYT'nin etkisiyle cari arttı. EYT'yi küçümsemeyin. EYT'nin geçen sene muhalefetin popülist iteklemesiyle, seçim öncesinde, seçim süresince EYT hayata geçirildi. EYT'nin bu sene finansman maliyeti de dahil olmak üzere yıllık maliyeti 724 milyar TL, neredeyse milli gelirin yüzde 2'sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Bütçe dengelerinin iyileşmesinde oldukça mesafe katettik. Ama katedeceğimiz yol var.

"EYT'NİN BU SENE FİNANSMAN MALİYETİ 724 MİLYAR TL"