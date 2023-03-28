Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gaf: Konya, Hollanda'dan büyük bir ülkedir Büyük uğraşlar sonucu Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu gaflarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti.

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Büyük uğraşlar sonucu seçilen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim turlarına devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da Millet Buluşması Programı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı programda konuştu.

Gafa imza attı

Cumhurbaşkanı sloganlarıyla kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında büyük bir gafa imza attı.

"Konya Hollanda'dan büyük bir ülke"

Tarım konusunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda’dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.

Çorum için de ülke demişti

Geçtiğimiz senelerde Çorum'da bir programa katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum için de ülke gafında bulunmuştu.

"Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. Şey, ildir"

Kılıçdaroğlu, "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. Şey, ildir." ifadelerinde bulunmuştu.

"Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız"

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de deprem felaketinin yaşandığı Malatya'da büyük bir gafa imza atmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaparken Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı oldukalarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun "Burada Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama.." sözlerini Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.

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Gaziantep yerine Şanlıurfa dedi

Geçtiğimiz aylarda da Gaziantep'e giden Kılıçdaroğlu hangi ilde olduğunu unutmuştu.

Gazianteplilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum." dedi.

Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekmişti.

Necip Fazıl Kısakürek gafı

Geçtiğimiz hafta Hatay'da katıldığı programda şair Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu gündem olmuştu.

"Destan" isimli şiirinden bir beyit okumaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya, şair galiba şair, Necip Fazıl..." ifadelerini kullandı.