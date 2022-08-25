Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gülşen'e destek paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'in serbest bırakılmasını istedi.

Verdiği konserde bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Şarkıcı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Savcılıkta ifade veren Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kılıçdaroğlu karara tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ünlü şarkıcının hemen serbest bırakılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.

"Kenetlenmek sizin elinizde"

Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.

"Sanatçıyı hemen serbest bırakın"



Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!"

Şarkıcı Gülşen tutuklandı VİDEO