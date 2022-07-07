Kemal Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme ziyareti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan kişi ve ailesini Ankara’daki evlerinde ziyaret etti.

CHP'de 2023 seçim çalışmaları başladı...

6'lı masanın en kuvvetli adayı olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, muhafazakarların oylarını alabilmek için çalışmalarına yön veriyor.

Muhafazakar kesim için sık sık özel kareler de paylaşan CHP Lideri'nin son durağı ise 28 Şubat mağduru bir aile oldu...

28 Şubat hellaleşmesi

Kılıçdaroğlu bugün eşiyle, 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağı nedeniyle öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine helalleşme ziyaretinde bulundu.

Dini tablolar

Kılıçdaroğlu ziyaret kapsamında aile ile özel kareler çekildi.

Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde Kılıçdaroğlu'nun, dini sembolik tablolar önünde başörtülü aile ile fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.