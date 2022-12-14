Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık vetosu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığında yarıştığı Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun mevcut görevlerinde devam etmesini istedi.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler sahaya indi.

Bir yandan seçimler yaklaşırken diğer yandan da muhalefette adaylık bilmecesi sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı için yoğun mesaiye devam eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener başta olmak üzere 6'lı masadan destek bulamadı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına set çekti

Kamuoyunda sıkılıkla belediye başkanlarının adaylığı ön plana çıksa da Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önüne set çekiyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısı yaptı.

"Görevlerini sürdürmelerini istiyorum"

Burada soruları cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı hakkında sorulan soruya cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum." dedi.

"Masada aday ismi hiç konuşulmadı"

6'lı masada Cumhurbaşkanı adayının hiç konuşulmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini, altı lider olarak kamuoyu ile paylaştığımız metinde gösterdik. Şu anda iki konu üzerinde çalışılıyor. Bir; hükümet programı. İktidara geldiğimizde hangi alanda neyi yapacağız; ekonomide, yargıda, dış politikada, üniversitelerde… Bunlar ile ilgili… Üzerinde çalışılıyor. Büyük ölçüde sonlandı. Her partinin genel başkan yardımcılarının altında bir ekip var. Kendi alanında uzman olan kişilerle çalışılıyor. Üzerinde mutabakat sağlanamayanlar kırmızı harflerle yazılıyor. Tahmin ediyorum, bu hafta tamamı bitiyor. Faik Bey bu işin başında. Liderlerin önüne konacak. Genel Başkan Yardımcılarının üzerinde uzlaşma sağlamadığı konular…

"Belki ayın 26’sında programı bitirmiş olabiliriz"

Liderler oturacaklar, son şeklini vereceğiz. İkincisi… Nasıl yöneteceğiz? Taslak metin görüşüldü. Belli konularda uzlaşma sağlandı. Kamuoyuyla paylaşacağız. 15 günde bir toplanıyoruz. Galiba, ayın 26’sında tekrar bir toplantı yapacağız. Belki 26’sında, programı bitirmiş olabiliriz; hedeflerimizi, ilkelerimizi. Bittikten sonra bunları yine kamuoyuyla paylaşacağız." şeklinde konuştu.



