Daha önce OHAL Komisyonu'nu kaldıracaklarının sözünü veren CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lıra da görevlerini iade edeceğini yineledi.

CHP, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere destek vermeye devam ediyor.

Çeşitli programlara katılmak üzere bugün Nevşehir'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için yeni açıklamalarda bulundu.

Bir kadının, oğlunun FETÖ’den dolayı işten atıldığını ve 6 yıldır herhangi bir işe giremediğini iddia etmesi üzerine, konuyu değerlendiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"BEN SÖZ VERDİM"

“Hiçbir şeyi yoksa ben söz verdim, dosyasında hiçbir şey yoksa, eğer hakkında hiçbir soruşturma yoksa, hepsini görevlerine iade edeceğim. Bir kararname ile hepsini…

"SUÇU YOKSA GÖREVE İADE EDECEĞİM"

Bakın, devlet kinle yönetilmez, devlet öfkeyle yönetilmez. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin.”

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KHK'lılara göreve dönme sözü VİDEO