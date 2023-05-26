Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kredi kartı faizi ile ilgili yeni vaat Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir vaatle seçmeninin karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu, “Kredi kartı borcunun sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek” dedi.

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Türkiye’de özellikle pandemiden sonra kredi kartı kullanımı bir hayli arttı.

Devlet, her yıl borçlara ilişkin yeni bir düzenleme getirirken; ipin ucunu kaçıran vatandaşı, biraz olsun rahatlatıyor…

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün bir video paylaştı, bu borçlarla ilgili yeni bir vaatte bulundu.

'Faizi siliyorum'

'Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size' notuyla yayınlanan videoda Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde bireysel kredi kartı borçlarının faizinin silinerek sadece ana paranın alınacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz"

Sevgili vatandaşlarım. Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Borçlarınızı ödemekte büyük zorluklar çektiğinizi de biliyorum. İcra dairelerindeki milyonlarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı, devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz.

"Sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle"