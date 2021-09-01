CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki soruya "Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de seçimlerin zamanında yapılacağını söylemesine rağmen muhalefet liderlerinin erken seçim ısrarı devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

Bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki Cumhurbaşkanı adaylığı belirsizliği hakkında da açıklamalarda bulundu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Millet İttifakı'dan birden fazla aday çıkabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

ADAY OLACAK KİŞİ PARLAMENTER SİSTEMİ SAVUNACAK

"Önce kuralları koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz' demeyecek, yolsuzluklar konusunda dikkat edecek.

Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir.

BİRDEN FAZLA ADAY ÇIKABİLİR

Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet İttifak'ı belirleyecek. Bir araya geleceğiz, ilkeleri konuşacağız. Ondan sonra; 'Adayımız budur veya birden fazla adayımız olabilir.' Dediğim gibi bu konu erken bir konu. Ama Türkiye'de eğer tartışılacaksa, Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri tartışılmalıdır."





Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı için Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması VİDEO



