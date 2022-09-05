Pençe Kilit Harekât Bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin Ordu Fatsa’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, Irak'ın Kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekât bölgesinde bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düştü.

Acı haber Türkiye'ye ve aileye bugün eğlen saatlerinde ulaştı.

Taziye ziyaretine gitti

Twitter hesabından taziye mesajı yayınlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kesti’nin Ordu Fatsa’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu’na milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ordu'da şehit ailesine taziye ziyareti VİDEO





