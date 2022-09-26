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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye konuşma uyarısı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye konuşma uyarısı

    2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Kılıçdaroğlu, 6'lı masada sorun çıkmaması için parti yönetiminin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 10:28
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    Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

    CHP'nin önderliğinde kurulan 6'lı masada kim aday olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürekli dillendiriliyor.

    Öyle ki Kılıçdaroğlu da bu yöndeki açıklamaları reddetmeyerek her seferinde Cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkıyor.

    Geçtiğimiz günlerde de partisine seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, adaylığına da tam destek istemesi sonrası olumlu dönüş alıp elini güçlendirdi.

    İzmir'de uyardı

    Son olarak Kılıçdaroğlu, partisini Meclis'in açılışı öncesi konuyla ilgili İzmir'de kampa soktu.

    Burada süreç ile ilgili partililere talimat veren CHP Lideri, 6'lı masada adaylığı ile ilgili sorun çıkmamamsı için nelere dikkat edilmesini anlatarak şu ifadeleri kullandı;

    "Masa ile ilgili konuşurken dikkat"

    "Altılı masa ile ilgili konuşmalarınıza çok dikkat edin. Sadece partimizi değil altılı masadaki partileri de dikkate alarak açıklama yapın.

    "Gevşemeyin"

    Canlı yayınlarda soru sorulabilir, bilgi ile konuşulalım, donanımızı artıralım, dikkatli olun.Kimse gevşemesin, sonuna kadar rehavete kapılmak yok."

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan CHP ye konuşma uyarısı #1


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