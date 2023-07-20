Tarihi seçim sonrası yenilgi hazımsızlığı ile birbirine giren CHP'de sular durulmuyor...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının konuşulduğu partide ana gündem ihanete evrildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde bir Zoom toplantısı gerçekleşti.
Toplantının "Kılıçdaroğlu'nu devirmek" amacıyla gerçekleştiği düşünülürken, CHP'nin meclis üyelerinden birçok isim de burada anıldı.
Zoom toplantısının medyaya sızdırılması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu..
"Etik olarak rahatsız edici"
Habertürk canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Görüntünün tamamını izlemediğini belirten Kılıçdaroğlu, toplantı yapılabileceğini ancak bunun etik olarak rahatsız edici bulduğunu söyledi:
Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm.
Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Hala da izlemedim. Gerek duymadım.
Sadece beni değil partiyi ilgilendiren bir konu. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptığı bir toplantı olarak değerlendiriyorum. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı.
"Parti içi konuları televizyon ekranlarından konuşmayı doğru bulmuyorum"
Toplantıyı normal bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Parti içi konuları televizyon ekranların konuşmayı doğru bulmam" dedi.
Kılıçdaroğlu ayrıca videodaki isimlerin de disipline sevk edilmeyeceğinin altını çizdi.