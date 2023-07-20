Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sızdırılan gizli Zoom toplantısıyla ilgili ilk açıklama CHPli isimlerin bir arada olduğu gizli toplantının medyaya sızdırılmasıyla ilgili ilk kez konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Tarihi seçim sonrası yenilgi hazımsızlığı ile birbirine giren CHP'de sular durulmuyor... Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının konuşulduğu partide ana gündem ihanete evrildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde bir Zoom toplantısı gerçekleşti. Toplantının "Kılıçdaroğlu'nu devirmek" amacıyla gerçekleştiği düşünülürken, CHP'nin meclis üyelerinden birçok isim de burada anıldı. Zoom toplantısının medyaya sızdırılması sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu.. "Etik olarak rahatsız edici" Habertürk canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Görüntünün tamamını izlemediğini belirten Kılıçdaroğlu, toplantı yapılabileceğini ancak bunun etik olarak rahatsız edici bulduğunu söyledi: Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm.



Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Hala da izlemedim. Gerek duymadım.



Sadece beni değil partiyi ilgilendiren bir konu. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptığı bir toplantı olarak değerlendiriyorum. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. İlginizi Çekebilir CHP'yi sarsan İmamoğlu toplantısına Faik Öztrak'tan ilk açıklama Haberin Detayları "Parti içi konuları televizyon ekranlarından konuşmayı doğru bulmuyorum" Toplantıyı normal bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Parti içi konuları televizyon ekranların konuşmayı doğru bulmam" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca videodaki isimlerin de disipline sevk edilmeyeceğinin altını çizdi. Gözden Kaçmasın Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme planları yaptığı gizli toplantı ifşa oldu Haberin Detayları