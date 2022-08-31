Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST ziyareti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Türkiye'nin en ilgi çekici etkinliklerinden biri olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Azerbaycan'ın ardından bu kez Samsun'da.

Teknolojinin kalbinin attığı etkinlik TEKNOFEST KARADENİZ'in açılış töreni, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu TEKNOFEST'te

Yoğun ilgi gören festivale bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, Atakum Belediyesi Sanat Merkezini ziyaretinin ardından dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldi.

Kılıçdaroğlu'nu, havalimanının VIP girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

"İlk defa katılıyorum"

Kılıçdaroğlu, burada bir basın mensubunun, "TEKNOFEST'e ilk defa mı katılıyorsunuz?" sorusuna, "İlk defa katılıyorum, evet." yanıtını verdi.

Kacır ve Kılıçdaroğlu, daha sonra golf aracına binerek etkinliklerin düzenlendiği alana girdi.

Kılıçdaroğlu, yerli ve milli üretilen İHA, SİHA, ATAK helikopterleri ve Kızılelma'yı yakından inceleyecek.