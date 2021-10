TBMM'ye sunulan tezkereyi eleştiren Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Suriye'de şehit olmasını istemediklerini söylerken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de tezkereye hayır oyu vereceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında partililere seslendi.

Gündemin önemli ana konuları hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılması düşünülen harekata ilişkin TBMM'ye gelen tezkere ile ilgili de düşüncelerini açıkladı.

HDP'nin muhalefet partilerinden hayır oyu vermesini istediği tezkere için Kılıçdaroğlu da net konuştu.

"İKTİDARIN HER DEDİĞİNE EVET DEMEYİZ"

İktidarın her isteğinin altına mühür vurmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Torba tezkere dönemi başlattılar. Biz senin her dediğinin altına mühür mü basacağız? Tezkereler gelirdi, terörle mücadele konusunda bilgi verilirdi. Herkesi papağan gibi görme alışkanlığı var ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine evet deseydik o zaman ayrı parti niye kuruyoruz? MHP senin her dediğine evet diyebilir. Biz Milli Kurtuluş Savaşı geleneğinden gelen bir partiyiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tezkere eleştirisi: Askerlerimiz şehit olmasın ViDEO

"ASKERİMİZİN SURİYE'DE ŞEHİT OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Suriye ile barışı getireceklerinin altını çizen CHP Lideri, "Suriye'yle savaş değil, Suriye'yle barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Daha fazla mülteci istemiyoruz, sığınmacı istemiyoruz. Bunu öngören bütün düzenlemelere karşıyız. Biz hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLADI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de grup toplantısının ardından partinin tezkere oylamasında kullanacağı oyu açıkladı.

Özel, CHP Grubu'nun tezkereye hayır diyeceğeni duyurdu.