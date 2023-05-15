Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: Buradayım Seçim öncesi verdiği mesajlarda sakinliğiyle dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü hezimetin ardından oldukça gergin olduğu görüldü.

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Yüksek Seçim Kurulu sayılan oyların ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyondan fazla oyla yüzde 5 oranında fark attı.

Bu kayıptan sonra Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından seçmenlerine mesaj vermeye devam etti.

Masaya vurdu

İkinci tur için çalışmalara başlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir yenilgi daha almayacağını söyledi.

Peş peşe paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, masaya vurarak "Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" sözleriyle umut tazeledi.