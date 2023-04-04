Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: 'Cennet kadının ayakları altındadır' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon'a giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaparken örnek vermek istediği hadisi unuttu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim için adaylığını ilan etmesinin ardından sahaya indi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte il il gezmeye başlayan Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı Trabzon oldu.

Burada konuşma yapan parti lideri, seçime yönelik vaatler vermeye başladı.

Konuşmalarında kadına yönelik şiddet ve kadınların ekonomik durumuna değinen Kılıçdaroğlu, hadisle örnek vermek istedi.

Ancak başarılı olamadı.

Hadisi unuttu

Önceki gaflarına bir yenisini daha ekleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, pazarlık masasına koyarsanız affetmez bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili peygamberimiz, ‘Cennet kadının ayakları altındadır’ demiştir. Biz buna inanıyoruz.

Hadisin doğrusu ise, "Cennet annelerin ayakları altındadır." şeklinde.

"Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke"

Kılıçdaroğlu'nun hadisi karıştırması, yakın zamanki gafları bir kez daha akıllara getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Konya’da Millet Buluşması Programı'na katılan CHP Lideri, "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda’dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı dedi

Bir diğer gafa ise deprem felaketinin yaşandığı Malatya'da imza atmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaparken Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun "Burada Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama.." sözlerini Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu düzeltti.

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Gaziantep'te Şanlıurfalılara seslendi

Geçtiğimiz aylarda da Gaziantep'e giden ve hangi ilde olduğunu unutan Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum." dedi.

Necip Fazıl Kısakürek gafı

Hatay'daki programda da usta şair Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Destan' isimli şiirden bir beyit okumaya çalışırken, "Hani diyor ya, şair galiba şair, Necip Fazıl..." ifadelerini kullandı.