Kemal Kılıçdaroğlu'nu korkutan kaset iddiaları: ABD ziyaretimle ilgili olabilir Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı yayında hakkında çıkan son kaset iddialarına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, kasedin ABD seyahati sırasında çekilebilmiş olabileceğini söyledi.

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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyaset kulislerini karıştıracak açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Çok konuşulacak son iddia ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ses kaseti var' iddiaları.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 yılının ekim ayında ani bir kararla ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Yolculuğu dikkat çekmişti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gezisinin en dikkat çeken yönü ise New York'tan Washington DC'ye yolculuğu olmuştu.

Pensilvanya'dan geçti

Kılıçdaroğlu'nun iki nokta arasını hava yolu ile geçmesi beklenirken bu plan iptal edildi ve kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a geçti.

Ancak CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, ABD'de kimseye haber vermeden tam bu noktalarda 8 saat ortadan kaybolması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

'Hamburger yemeye gittik' diyerek geçiştirdi

Kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a giden Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu 8 saati "Hamburger yemeye gittik." diyerek geçiştirmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de katıldığı canlı yayında, kendisi hakkında son günlerde ortaya atılan 'kaset' iddialarına değindi.

"ABD seyahatimle ilgili olabilir"

ABD'ye düzenlediği ziyaret sırasında çekildiği belirtilen bir kaydın olduğu duyumunu aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Karayoluyla önce New York'a gidip küçük bir video çekmiştim ardından Washington'a geçmiştim. O yol da 8 saat sürüyor. O yol üzerinden bir şeyler yapmaya kurgular yapmaya çalışıyorlar diye bir bilgi geldi.

"Evimizin mutfağını bile açtık"

Söz konusu kayıttan iktidarı sorumlu tutan CHP lideri şöyle devam etti:

Bu tablo panikte olduklarını gösteriyor. Açıklayın ne varsa, gizlimiz saklımız yok, evimizin mutfağını bile açtık.

"Bir dizi önlemler aldık"

Kaydın yayınlanması durumunda bir saat içinde sahte olduğunu ortaya koyacaklarını öne süren CHP lideri, "Bir dizi önlemler aldık, bunu saptayacak programlar var" dedi.

"Bel altı vuruşlar yanlış"

Sözlerinin devamında siyasette 'bel altı vurmanın' yanlış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şu açıklamada bulundu: