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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık elektrik borcu

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık elektrik borcu

    Zam protestosu nedeniyle 3 aydır elektrik faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, bin 30 lira borcu olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 17:18
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    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zammı protestosu kesintiye neden oldu.

    2022 yılı başında yapılan zamlara tepki için kişisel olduğunu dile getirdiği fatura ödememe protestosuna şubat ayında başlayan Kılıçdaroğlu'nun elektriği bugün kesildi.

    "Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim"

    Kılıçdaroğlu kesintiyi Twitter'dan paylaştığı video ile duyurdu.

    Kemal Kılıçdaroğlu, "Faturamı ödeyebilirim ama bu nasip-kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim." dedi.

    3 aylık borç bin 30 lira

    Diğer yandan gazeteci İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık faturasına ulaştı.

    Saymaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP Lideri'nin 3 aylık bin 30 liralık borcunun olduğunu yazdı.

    Konuya ilişkin başka bir ayrıntı daha dikkat çekti.

    Kılıçdaroğlu Ailesi'nin yaşadığı konutun elektrik faturasının, Selvi Kılıçdaroğlu'nun üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

    Kemal Kılıçdaroğlu nun 3 aylık elektrik borcu #1

    Kemal Kılıçdaroğlu nun 3 aylık elektrik borcu #2


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