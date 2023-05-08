Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar bulma vaadi alay konusu oldu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye yurt dışından yüzlerce milyar dolar getirme vaadi sosyal medyada dalga konusu oldu. Açıklamalara gönderme yapılan video, 'Memleket101' başlığıyla paylaşılarak kısa sürede hızla yayıldı.

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Türkiye yoğun bir gündemden geçiyor...

14 Mayıs seçimleri için aylar öncesinden başlayan heyecan, son haftada giderek arttı.

Öyle ki adayların meydanlardaki buluşmalarıyla artan tempo, sosyal medyaya da yansıdı.

Bu süreçte adaylar, kişisel hesaplarının yanı sıra televizyon ekranlarında da demeçler vermeye devam ediyor.

Verilen vaatler ise gündemi belirleyen konular oluyor.

"300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye"

Program kapsamında turlarına devam eden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde açıklamalarıyla tepki çekmişti.

HDP ve Kandil'in desteğini alan Kılıçdaroğlu, terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklamaya imza attı.

CHP Lideri, "Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF’ye git yalvar yakar değil. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken büyük tepki çekti.

Sosyal medyada dalga konusu oldu: 'Memleket101'

Bunun üzerine sosyal medyada yeni bir video dolaşıma girdi.

Oyun masasında kaydedilen videoda, Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar bulma vaadi dalga konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nn vaadi adeta kahve masası muhabbetine dönerek 'Memleket101' başlıklı video ile paylaşıldı.

Söz konusu video, kısa sürede en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

"SSK'yı batıran adam 300 milyar dolardan bahsediyor"

Gençlerin arasında geçen diyalog ise şu şekilde: