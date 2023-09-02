Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman: Uzun yıllardır Anıtkabir'e hep ziyaret ederim Kemal Kılıçdaroğlu’nun mayıs ayında atadığı danışman Perinaz Mahpeyker Yaman, geçmişteki paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu paylaşımların “yanında çalışan personel” tarafından yapıldığını öne süren Yaman, ifadelerine Atatürk'ü de alet etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce kendisine birçok yeni danışman atamıştı.

Yapılan görevlendirmelere zaman zaman parti tabanından eleştiriler gelmiş, 'CHP'nin kapısından giremeyecek insanların partide işi ne?' yorumları yapılmıştı.

Hal böyleyken dün dikkat çeken bir danışman ataması daha ortaya çıktı.

CHP liderinin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.

Atadığı danışmandan Kılıçdaroğlu'na 'hain ve kanı bozuk' ifadeleri...

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

Bunun yanı sıra Yaman'ın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yönelik çok sayıda eleştirel paylaşımı olduğu da ortaya çıktı.

Ortaya çıkan durum CHP'ye oy veren seçmenleri ayağa kaldırdı.

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP’den resmi bir açıklama yapılarak Perinaz Mahpeyker’in danışman olarak hiç atanmadığı kaydedildi.

Islak imzalı tutanak ortadayken CHP böyle bir danışman yok diyor

CHP’den yapılan açıklamada “Perinaz Mahpeyker Yaman” isimli bir danışman ataması yapılmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Ancak ortaya çıkan belgede Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına atandığı net bir şekilde görülen Perinaz Mahpeyker Yaman'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yaman, Kılıçdaroğlu'na yönelik 7 sene önce atılan hakaret içerikli tweet'leri kendisinin atmadığını söyledi.

"Yanımda çalışan personel yazmış"

Yaman, söz konusu paylaşımların “yanında çalışan personel” tarafından yapıldığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'na güvendiğini ve CHP'de bir 'nefer olarak' çalışmak istediğini belirten Yaman, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Atatürk'ü alet etmeyi de unutmadı: Anıtkabir'i hep ziyaret ederim

Yaman ayrıca açıklamasına da Atatürk'ü alet etti.

Anıtkabir'i sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Yaman, "Uzun yıllardır Anıtkabir'e hep ziyaret ederim ve onurla ziyaret etmişim" dedi.

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Özür dilerim. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor (işim köyleri elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum. Evet doğrudur yıllarca AK Parti'yi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir'e hep ziyaret ederim ve onurla ziyaret etmişim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na inandım. Bu ülkenin barış ve özgüre kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir nefer olarak çalışmak istedim. Bir altı çocuk annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum. Tekrar tekrar benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu tweetler için hepinize özür diliyorum Saygılarımla.