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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi oldu

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi oldu

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya destek veren paylaşımları ile bilinen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı.
    • 07.12.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 13:55
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    Türkiye'de 2023 yılında yapılacak seçimlere yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu süreçte siyasi liderler, kadrolarına yeni isimler katarak çalışmaları yürütüyor.

    6'lı masada henüz adayın kim olacağı belirsizliği sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir karara imza attı.

    Doğu Masası çalışmaları Nuşirevan Elçi’ye verildi

    Geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'ye parti içinde yeni bir görev verildi.

    Kılıçdaroğlu, Doğu Masası çalışmaları kapsamında Nuşirevan Elçi’yi başdanışman olarak atadı.

    Kemal Kılıçdaroğlu nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi oldu #1

    PKK'yi destekleyen paylaşımları ortaya çıktı

    Elçi, “Hukuki ve siyasi” konularda çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi.

    PKK ile yürütülen açılım sürecine ve FETÖ'nün kumpaslarına verdiği destekle bilinen Elçi, sosyal medya paylaşımları ile yeniden gündeme geldi.

    Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ve terör örgütünü simgeleyen sloganların yer aldığı paylaşımlarıyle tepki çeken Elçi'nin bazı paylaşımları;

    Kemal Kılıçdaroğlu nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi oldu #2

    Kemal Kılıçdaroğlu nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi oldu #3

     

    Kemal Kılıçdaroğlu nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi oldu #4


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