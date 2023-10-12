Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Samsun il başkanı değişimden yana oldu 4-5 Kasım'da yapılacak olan CHP kurultayından önce devam eden il kongreleri büyük önem taşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Samsun il başkanı Mehmet Özdağ, "CHP'de bir lider değişimi ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz" diyerek tarafını açıkladı.

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CHP'de sert rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Mayıs seçimlerinin ardından yükselen değişim sesleri, partiyi kurultaya götürdü.

Öyle ki parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu süreçte en büyük hayal kırıklığını yakınındaki isimlerden yana yaşadı.

İlk olarak baba-oğul mesajı verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya gelen Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki rakibi de Özgür Özel oldu.

İl kongrelerinde de tansiyon yüksek

Öte yandan kurultay öncesi il kongreleri devam ediyor.

Bu kapsamda üst yönetimlerde yaşanan krizler, kongrelere de yansıyor ve kavga eksik olmuyor.

Kongrelerde, değişimciler ve genel merkezciler sık sık karşı karşıya geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isim değişimci çıktı

Kılıçdaroğlu kurultaya odaklanırken bir de il kongrelerinde yaşanan krizlerle iyice çıkmaza giriyor.

Bunlardan biri de Samsun'daki seçimlerde yaşandı.

Gazeteci Şaban Sevinç'in paylaşımına göre; Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Samsun il başkanının değişimci olduğu ortaya çıktı.

"CHP için değişim kaçınılmaz"

CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu’nun da desteğiyle seçilen Mehmet Özdağ, yaptığı açıklamayla değişimci olduğunu ilan ederek şu ifadeleri kullandı:

“Biz CHP'de bir lider değişimi ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Yola çıkacağımız arkadaşlarımızla bu yönde yürüyeceğiz. Seçmenin isteklerine tercüman olmak zorundayız. Tabanın taleplerini yukarı taşımak zorundayız. En büyük görevimiz bu. CHP için değişim kaçınılmaz."

Öte yandan Samsun’un 18 kurultay delegesi bulunuyor.