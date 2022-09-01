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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun dört bir yanı korumalarla çevrildi

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun dört bir yanı korumalarla çevrildi

    Samsun'da vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 6 korumanın yakın markaja alması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:48
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını yapmak için dün Samsun'a geldi.

    Kılıçdaroğlu, Vezirköprü ilçesinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu.

    Toplantının ardından bölgede geziye çıkan Kılıçdaroğlu, Kavlağan Ağacı Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.

    Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken koruma ordusu

    Kılıçdaroğlu vatandaşlara seslenirken objektiflere yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

    6 korumanın, CHP Lideri'nin dört bir tarafını sardığı görüldü.

    Kılıçdaroğlu, konuşmasını korumaların yakın markajı altında tamamladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun dört bir yanı korumalarla çevrildi VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu nun dört bir yanı korumalarla çevrildi #1


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