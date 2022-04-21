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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilme anları

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilme anları

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki konutunun elektriğinin görevliler tarafından kesildiği anların görüntüleri, CHP tarafından sosyal medyadan servis edildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 16:42
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evinin elektriği, 2022 yılı başında yapılan zamlara tepki olarak başlattığı protesto nedeniyle kesildi.

    3 aylık bin 30 lira ödenmeyen faturası nedeniyle kesinti yapıldığını Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı video ile duyurmuştu.

    Elektriği kesme anları yayınlandı

    Kılıçdaroğlu'nun paylaşımından sonra sosyal medyada gündem olan konuya ilişkin CHP yeni bir video daha servis etti.

    Bu kez Kılıçdaroğlu'nun konutunun elektriğinin, görevliler tarafından kesildiği anlar paylaşıldı.

    Adeta bir film sahnesi gibi kayda alınan görüntüler, CHP'nin resmi Twitter hesabından dolaşıma sokuldu.

    Video, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun ev elektriği, yetkililer tarafından kesildi." notuyla paylaşıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilme anları VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu nun evinin elektriğinin kesilme anları #1

    Kemal Kılıçdaroğlu nun evinin elektriğinin kesilme anları #2

    Kemal Kılıçdaroğlu nun evinin elektriğinin kesilme anları #3

    Kemal Kılıçdaroğlu nun evinin elektriğinin kesilme anları #4


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