Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi kırsaldaki oylar

Kılıçdaroğlu, partisinin İl Genel Meclis üyelerinden, köylerde CHP’ye oy vermeyen vatandaşlarla ilişkilerin artırılmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce örgütlerine olası bir erken seçim için alarm veren Kılıçdaroğlu, iktidara gelebilmeleri için muhafazakar seçmenin oylarının alınması gerektiğini hatırlatırken sıradaki hedefi de köylülülerin oyları...

Konuyla ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son olarak dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘İl Genel Meclis üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi’nde üyelerle bir araya geldi.

"CHP'Yİ DAHA İYİ ANLATIN"

Kılıçdaroğlu, yerel yönetime iktidara yakın olduklarını vurgulayıp köylerde özelikle CHP’ye oy vermeyen kesimle ilişkilerin artırılmasını isteyerek, “CHP’ye oy verenlerle zaten kol kolayız ama bize oy vermeyen insanlara CHP’nin daha iyi anlatılması gerekiyor. O yüzden bize uzak olan kesimlere siz yakın olun.” talimatı verdi.