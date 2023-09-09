Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları Anıtkabir'de CHP Edremit Belediye Başkanı'nı tartakladı CHP'nin 100.yıl kutlamaları sürerken bugün Anıtkabir'de yaşanan gerginlik ise gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmak isteyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan korumalar tarafından sert müdahaleye maruz kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

CHP'de 100'üncü yıl kutlamaları devam ediyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Anıtkabir'deki törene Genel Başkan Kemal Kılıçdarkoğlu ile birlikte parti yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Gerginlik güne damga vurdu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Misak-ı Milliye Kulesi’nden çıkarken yaşanan gerginlik ise güne damga vurdu.

Balıkesir’e bağlı Edremit ilçesinin CHP’li belediye başkanı Selman Hasan Arslan, Kılıçdaroğlu’nun elini tutmak istedi.

Korumalar tartakladı

O anda ise Kılıçdaroğlu’nun korumaları tarafından sert bir müdahaleye uğradı.

"Bende bu partinin belediye başkanıyım"

Korumalar tarafından itilen belediye başkanı, "Bende bu partinin belediye başkanıyım" diyerek isyan etti.

Özgür Özel kurtardı

Arslan’ı korumaların müdahalesinden ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel kurtardı.

Belediye başkanına sert müdahale anları ve yaşananlar kameralara yansıdı.

Benzer görüntüler kameralara yansıdı

Geçtiğimiz aylarda Anıtkabir'de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da benzer görüntüler kameralara yansımıştı.

Korumalar vatandaşı iteklemişti

Program için Anıtkabir'i ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun katılımda tökezleyip düşme tehlikesi geçirirken, korumaları kalabalığı sert bir şekilde Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaştırmaya çalışmıştı.