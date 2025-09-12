Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' yol haritası

CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasıyla başlayan davalar sonuçlanıyor.

İstanbul Kongresi'ne ilişkin davada mahkeme, Gürsel Tekin'i kayyum olarak atarken CHP Genel Merkezi için karar zamanı da yaklaşıyor.

15 Eylül Pazartesi günü görülecek davada, mahkemeden karar çıkması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN MUTLAK BUTLAN YOL HARİTASI

Mutlak butlan kararı ile kurultayın yok hükmünde sayılmasıyla CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin geri gelmesi söz konusu.

Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun da yol haritası belli oldu.

Konuya ilişkin edindiği bilgileri köşesine taşıyan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceğini ayrıntılarıyla kaleme aldı.

TEPKİLER DİNENE KADAR GENEL MERKEZE GİTMEYECEK

Buna göre Kılıçdaroğlu, karardan sonra ilk 1 hafta genel merkeze gitmeyecek, tepkilerin yatışmasını bekleyecek. 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayla ilgili gelişmeleri izleyecek.

Kılıçdaroğlu, yeterli süre geçtikten sonra genel merkeze girecek. Giriş ve çıkışlarda protesto ile karşılaşmamak için genel merkezde yatılı kalması bekleniyor.

YOLSUZLUĞA KARIŞANLAR PARTİDEN TASFİYE EDİLECEK

Parti binasına giren Kılıçdaroğlu, bu süreçten sonra tasfiye işlemlerine başlayacak.

Kılıçdaroğlu ve ekibi, bazı milletvekilleri ve yolsuzluk iddiaları bulunan belediye başkanlarını partiden uzaklaştıracak.

MYK SAYISI 5'E DÜŞECEK

Parti yönetiminde de değişikliğe gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu, MYK üye sayısını 5-6’ya düşürülecek, dar bir kadro ile çalışılacak.

Tüzük değişikliğinin Kılıçdaroğlu ekibi tarafından gündeme getirilmesi beklenirken Parti Meclisi, zorunlu olmadıkça toplanmayacak.

YENİDEN ADAY OLMADAN KURULTAYA GİDİLECEK

Kılıçdaroğlu'nun bu adımlardan sonra yeniden aday olmadan partiyi kurultaya götürmesi bekleniyor.