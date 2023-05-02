Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları açıldı
ensonhaber.com

Seçime az süre kala adaylar sahada...

Mitingler peş peşe yapılıyor.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Van'daydı.

CHP'yi yalnız bırakmadılar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra aday çıkarmama kararı alan, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan HDP, Van'da CHP'yi yalnız bırakmadı.

HDP'liler CHP mitinginde

Vanlılarla buluşan Kılıçdaroğlu'nun mitingine, HDP'liler de katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun şehre girişinde karşılayan HDP'liler, alanında da yerlerini aldı.

HDP-CHP bayrakları yan yana

Bayrakları ile alana gelen HDP'liler, CHP'lilerle birlikte yan yana bayraklarını salladı.

İşte ve CHP bayraklarının yan yana sallandığı mitingden kareler:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları açıldı