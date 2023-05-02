Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayrakları açıldı

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Seçime az süre kala adaylar sahada...
Mitingler peş peşe yapılıyor.
Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Van'daydı.
CHP'yi yalnız bırakmadılar
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra aday çıkarmama kararı alan, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan HDP, Van'da CHP'yi yalnız bırakmadı.
HDP'liler CHP mitinginde
Vanlılarla buluşan Kılıçdaroğlu'nun mitingine, HDP'liler de katıldı.
Kılıçdaroğlu'nun şehre girişinde karşılayan HDP'liler, miting alanında da yerlerini aldı.
HDP-CHP bayrakları yan yana
Bayrakları ile alana gelen HDP'liler, CHP'lilerle birlikte yan yana bayraklarını salladı.
İşte HDP ve CHP bayraklarının yan yana sallandığı mitingden kareler: